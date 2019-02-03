تفاصيل مروعة عن قاتل "الطفل المنحور" الذي هز مشاعر السعوديين

وذكرت أن القاتل لا يمت بأي صلة للطفل وأسرته، وأن الجريمة وقعت بالصدفة دون تخطيط مسبق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأوضحت أن الجاني عمره 35 عاما، ويعتقد أنه كان في المقهى قبيل الجريمة، وخرج عند رؤيته للصغير وهو يعبر أمامه برفقة والدته، فسارع بمهاجمته وسحبه من يد والدته، ثم كسر زجاج محل مجاور للمقهى، وأخذ منه قطعة حادة لينحر به الطفل.

وأشارت إلى أن سبب تواجد الطفل ووالدته في مسرح الجريمة، هو طلبه لوجبة من أحد المطاعم القريبة، إلا أن الجاني ارتكب جريمته وسط صرخات الأم التي توسلت إلى المارة لإنقاذه.

وقالت المصادر "إن رجل أمن تواجد بالصدفة في مسرح الجريمة قاوم الجاني، وتمكن بمساعدة آخرين من القبض عليه قبل وصول الأجهزة الأمنية".

وذكرت أن والدة الطفل مريضة بالقلب، وتعمل في جدة، ووصلت مع طفلها في زيارة للمدينة المنورة، وتخضع الآن للعلاج من أثر الصدمة الحادة التي تعرضت لها برؤية طفلها المنحور.