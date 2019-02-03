تفاصيل مروعة عن قاتل "الطفل المنحور" الذي هز مشاعر السعوديين

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وذكرت أن القاتل لا يمت بأي صلة للطفل وأسرته، وأن الجريمة وقعت بالصدفة دون تخطيط مسبق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
© AP Photo / Nariman El-Mofty
وأشارت إلى أن سبب تواجد الطفل ووالدته في مسرح الجريمة، هو طلبه لوجبة من أحد المطاعم القريبة، إلا أن الجاني ارتكب جريمته وسط صرخات الأم التي توسلت إلى المارة لإنقاذه.
وقالت المصادر "إن رجل أمن تواجد بالصدفة في مسرح الجريمة قاوم الجاني، وتمكن بمساعدة آخرين من القبض عليه قبل وصول الأجهزة الأمنية".
وذكرت أن والدة الطفل مريضة بالقلب، وتعمل في جدة، ووصلت مع طفلها في زيارة للمدينة المنورة، وتخضع الآن للعلاج من أثر الصدمة الحادة التي تعرضت لها برؤية طفلها المنحور.
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