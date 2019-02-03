مادورو يوجه رسالة خاصة لـ"نصرالله"

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وأفادت مصادر صحيفة "السياسة" بأن نصر الله، تلقى رسالة من مادورو، أعرب فيها الأخير عن شكره وتقديره على الدعم المطلق الذي تلقاه من الحزب في مواجهة محاولات المعارضة الاستيلاء على السلطة في فنزويلا.

وقالت المصادر للصحيفة إن رسالة مادورو جاءت ردا على رسالة نصر الله والتي أعرب خلالها عن استعداد حزبه تقديم أية مساعدة له ولعائلته، بما في ذلك إرسال خبراء عسكريين أو مختصين في حماية المنشآت الأمنية من صفوف حزب الله إلى فنزويلا.

وكان نصر الله قد كتب في رسالته الى الرئيس الفنزويلي، إن "هذا ما هو إلا النزر اليسير الذي يستطيع حزبه تقديمه إلى الرئيس الفنزويلي مادورو وإلى ذكرى سلفه الرئيس هوغو تشافيز، مقابل ما قدمه الاثنان من دعم إلى حزب الله وإلى إيران خاصة في كل ما يتعلق بناحية توفير الأموال اللازمة لنشاط الحزب".

وأضافت المصادر إنها لم تتمكن من التأكد إذا كان الرئيس مادورو وافق على الاقتراحات التي عرضها عليه نصر الله، مشيرة إلى تزايد الأصوات في صفوف حزب الله التي تدعو إلى رد الجميل لفنزويلا.