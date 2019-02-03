مادورو يوجه رسالة خاصة لـ"نصرالله"

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© Sputnik . Sergey Guneev
وقالت المصادر للصحيفة إن رسالة مادورو جاءت ردا على رسالة نصر الله والتي أعرب خلالها عن استعداد حزبه تقديم أية مساعدة له ولعائلته، بما في ذلك إرسال خبراء عسكريين أو مختصين في حماية المنشآت الأمنية من صفوف حزب الله إلى فنزويلا.
وكان نصر الله قد كتب في رسالته الى الرئيس الفنزويلي، إن "هذا ما هو إلا النزر اليسير الذي يستطيع حزبه تقديمه إلى الرئيس الفنزويلي مادورو وإلى ذكرى سلفه الرئيس هوغو تشافيز، مقابل ما قدمه الاثنان من دعم إلى حزب الله وإلى إيران خاصة في كل ما يتعلق بناحية توفير الأموال اللازمة لنشاط الحزب".
وأضافت المصادر إنها لم تتمكن من التأكد إذا كان الرئيس مادورو وافق على الاقتراحات التي عرضها عليه نصر الله، مشيرة إلى تزايد الأصوات في صفوف حزب الله التي تدعو إلى رد الجميل لفنزويلا.
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