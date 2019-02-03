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القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة".
© REUTERS / Naif Rahma
وينفذ التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تؤكد سيطرتها على مواقع شمال غربي حجة بعد معارك مع الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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