"أنصار الله" تؤكد سيطرتها على مواقع شمال غربي حجة بعد معارك مع الجيش اليمني

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة".

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وأضافت أن العملية أسفرت عن سيطرة مقاتلي الجماعة على عدد من المواقع، وتكبيد الجيش اليمني خسائر في الأرواح والعتاد، فيما شن طيران التحالف، بالمقابل، غارات مكثفة على مواقع للجماعة في منطقة العبيسة بمديرية كُشر في المحافظة ذاتها.

وينفذ التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.