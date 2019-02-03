الوفد الروسي يناقش في طهران إطلاق اللجنة الدستورية السورية

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "تمت مناقشة مهام التشكيل السريع وإطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كما تم النظر في التحضير للقمة الثلاثية المقبلة في صيغة أستانا".

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وأضافت "وجرى تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بتطور الوضع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أفادت، أول من أمس الجمعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ونائب وزير الخارجية الروسي، قد عقدا مشاورات مع ممثلي تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال.

وكان وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، واتفقت الأطراف على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود جاويش أوغلو، سابقا، أن لقاء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/ شباط المقبل.