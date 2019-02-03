- 1/2
- 2/2
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "تمت مناقشة مهام التشكيل السريع وإطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كما تم النظر في التحضير للقمة الثلاثية المقبلة في صيغة أستانا".
© Sputnik . Natalia Seliverstova
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أفادت، أول من أمس الجمعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ونائب وزير الخارجية الروسي، قد عقدا مشاورات مع ممثلي تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال.
وكان وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، واتفقت الأطراف على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.
كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود جاويش أوغلو، سابقا، أن لقاء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/ شباط المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد الروسي يناقش في طهران إطلاق اللجنة الدستورية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.