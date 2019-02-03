"أفريكوم" تعلن مقتل 13 من مقاتلي الشباب جنوبي الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

أعلنت القيادة الامريكية في شرق افريقيا "افريكوم" عن مقتل 13 من مقاتلي الشباب في غارة حوية ببلدة جندرشى بإقليم شبيلى السفلى جنوب الصومال.

وقال البيان الصادر عن "افريكوم" في ساعة متاخرة من مساء السبت إنه بالتعاون مع القوات الحكومية الفيدرالية في استمرار الجهود المشتركة للقضاء على حركة الشباب استهدفت القيادة مركزا عسكريا لمقاتلي الشباب في بلدة جندرشى جنوبي البلاد.

واضاف البيان ان مقاتلي الشباب كانوا يستخدمون البلدة الواقعة على بعد 30 ميلا جنوب غرب العاصمة موقعا لتجهيز المتفجرات والسيارات المفخخة لتهديد المواقع العسكرية الحكومية والافريقية في اقليم شبيلى السفلى جنوب الصومال.

واكد البيان ان 6 غارات جوية نفذتها القيادة في 15 و 16 من ديسمبر /كانون الاول الماضي بالقرب من بلدة جندرشى قتلت نحو 62 من مقاتلي الشباب.

وقال مدير العمليات بافريكوم جنرال جريج اولسون، في البيان ذاته، ان القوات الحكومية ستواصل الضغط على الإرهابيين لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وبحسب المصدر ذاته فان العملية لم تسفر عن أية خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

واكد البيان ان قيادة افريكوم ستعمل مع القوات الافريقية والحكومية من خلال استخدام كل امكانياتها للدفاع وحماية المدنيين من خطر الإرهابيين.