جدة.. 80حكمًا تنفيذيًا بالسجن ضد مالك مستشفيات شهيرة وإلزامه بسداد 12مليون ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن مالك مجموعة مستشفيات شهيرة في محافظة جدة، صدر ضده 80 حكمًا تنفيذيًا بالسجن وإلزامه بسداد 12 مليون ريال.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”عكاظ”، أن الأحكام صدرت ضد مالك المستشفى منذ 15 شهرًا؛ بسبب مماطلته في سداد حقوق الكادر الطبي، والتي تحولت بعد ذلك إلى قضايا تنظر فيها المحاكم منذ 5 سنوات.

ولفتت إلى أن الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى وبعض الشركات والمؤسسات الطبية لديها مستحقات لدى المتهم، تبلغ نحو 57 مليون ريال.

يذكر أن مدينة جدة شهدت قبل أيام واقعة مماثلة، بالقبض على مالك مستشفى خاص صدر ضده 32 حكمًا قضائيًا، وتم إيداعه بسجن ذهبان.