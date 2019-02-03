معلم بمدرسة تحفیظ القرآن يعتدي على طالب بالضرب.. وتعليم #المدينة تفتح تحقيقًا

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً في واقعة اعتداء معلم لمادة اللغة العربية على طالب بإحدى مدارس تحفیظ القرآن الكریم.

وأوضح الطالب المعتدى عليه أن المعلم عاقبه على ابتسامته لزميله في إحدى الحصص الدراسية، وقام بالاعتداء عليه وسحبه من ملابسه إلى غرفة المعلمين وواصل ضـربه على وجهه.

وبيّن والد الطالب عبدالله العرجاني وفقاً لـ”المدينة”، أن التقرير الطبي الخاص بنجله الذي يدرس بالصف الأول متوسط يؤكد وجود كدمة أسفل العین الیمنى وجرح في الخد والرقبة، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ لمركز شرطة العقیق، وكذلك بشكوى رسمیة لدى إدارة تعلیم المنطقة.

بدوره أكد مدیر الإعلام والاتصال بإدارة تعلیم المدینة المنورة عمر برناوي، أن المدیر العام وجّه بتشكیل لجنة مختصة للتحقیق في الحـادثة ورفع النتائج بعد انتهاء التحقيقات، لافتاً إلى أن مدير المدرسة أكد وقوع الواقعة بالفعل.