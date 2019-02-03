استمرار هطول #أمطار_رعدية على #الشرقية حتى هذا الموعد

صحيفة الخليج الالكترونية نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة. وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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