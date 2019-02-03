شكرا لقرائتكم خبر عن إلى ماذا يشير الخطان «المتصل والمنقطع»؟.. «المرور» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت الإدارة العامة للمرور ماذا يعني الخطان “المتصل والمنقطع” المرسومان على بعض الطرق ذات الاتجاهين، ويظهران في المنعطفات أو المرتفعات، وإلى ماذا يشيران.

وبيّنت أن الطريق الذي باتجاه الخط المتصل يعني أنه طريق لا تتضح فيه الرؤية لذلك يمنع انتقال المركبة أو تجاوزها، أما الطريق الآخر الذي باتجاه الخط المنقطع، فيجوز فيه لقائد المركبة الانتقال والتجاوز الصحيح لأن الرؤية تتضح لديه.