انت الان تتابع محادثات جديدة بين الحوثي والحكومة بسواحل الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تنطلق اليوم، محادثات بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة على متن سفينة قبالة مدينة الحديدة، لمحاولة تنفيذ اتفاق استكهولوم لوقف إطلاق النار. ووفقا لـ"رويترز"، فقد التحق وفد حكومي بحرًا بالسفينة التي صعد أفراده على متنها في عرض البحر الأحمر قبل أن تعود إلى ميناء الحديدة بانتظار وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية الذي يتوقع أن يصل اليوم، بحسب بيان للأمم المتحدة. وسيناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتطبيق اتفاق هدنة الحديدة الذي تم التوصّل إليه في السويد في ديسمبر الفائت وينص على سحب المسلحين من المدينة.
كانت اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في 3 يناير، واتوصلت إلى إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يتواجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.وفي 29 يناير اختار أنطونيو جوتيريش ضابطا سابقا دنماركيا هو الجنرال
كانت اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في 3 يناير، واتوصلت إلى إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يتواجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.
وفي 29 يناير اختار أنطونيو جوتيريش ضابطا سابقا دنماركيا هو الجنرال المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل باتريك كامرت على رأس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى اليمن.
ويحاول الحوثيون تعطيل تنفيذ اتفاق السويد، بوضع العراقيل أمام تنقلات الوفد الحكومي إلى مدينة الحديدة، إضافة إلى رفضهم المشاركة في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.
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