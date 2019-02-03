انت الان تتابع تفجير 68 عبوة ناسفة من مخلفات «داعش» في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية العراقية فجرت 68 عبوة ناسفة وفككت دارا مفخخة في الأنبار، إذ قال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تفجير 68 عبوة ناسفة، وفككت دارا مفخخا، في حين تمكنت أيضا من تفجير حزام ناسف من مخلفات عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية، مضيفًا أن قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجبا لتطهير طريق من قاعة عين الأسد الجوية وتمكنت من تطهير مسار أنبوب في شركة النفط في منطقة (كبيسة).

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم. وأفاد مصدر أمني، بأن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت ضربة جوية لهدف مهم تابع لتنظيم داعش في تلال حوض