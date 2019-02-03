انت الان تتابع بينهم 4 أطفال.. مصرع 11 شخصًا في انهيار منزل بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لقى 11 شخصًا مصرعهم، بينهم 4 أطفال، اليوم السبت، نتيجة انهيار منزل بحي صلاح الدين بمحافظة حلب السورية، وتم انتشال شخص على قيد الحياة وجاري نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم. قال اللواء عصام الشلي قائد شرطة محافظة حلب، إن المنزل مكون من 5 طوابق ويقع في منطقة مخالفات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على المنطقة، موضحًا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية توجهت فور حدوث الانهيار للموقع وبدأت بإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا، وفقًا لما ذكرته وكالة سانا.
وأشار المهندس كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب إلى أن المحافظة ولجنة السلامة العامة قامت بالكشف على المنطقة وأخلت المبنيين المجاورين من السكان تحسبا لحدوث أي انهيارات أخرى واتخذت الإجراءات اللازمة لإيوائهم وتقديم ما يحتاجونه فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ رفع الأنقاض
وأشار المهندس كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب إلى أن المحافظة ولجنة السلامة العامة قامت بالكشف على المنطقة وأخلت المبنيين المجاورين من السكان تحسبا لحدوث أي انهيارات أخرى واتخذت الإجراءات اللازمة لإيوائهم وتقديم ما يحتاجونه فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ رفع الأنقاض وإزالة مخلفات انهيار المبنى.
يذكر أن مبنى سكنيا انهار في مدينة حلب الشهر الماضي في حي الصالحين بمدينة حلب مما أدى لوفاة 5 أشخاص.
وقالت مصادر سورية، إن مبنى سكني انهار في حي الصالحين بحلب، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شاب، في حين بدأت فرق الإنقاذ العمل على إنقاذ عائلتين بقى مصيرهما مجهولا تحت الأنقاض إلى أن اكتملت عملية انتشال جثث أفرادهما في اليوم التالي، بحسب سبوتنيك.
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