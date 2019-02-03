فيديو| إيران.. تاريخ طويل من الهجمات الإرهابية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جدّد الهجوم الذي استهدف مقرًا عسكريًّا في إيران، الحديث عن ذكريات حافلة بالدم في تاريخ "الجمهورية الإسلامية".

وأعلنت إيران، أمس، مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم إرهابي على قاعدة لـ"قوات الباسيج" شبه العسكرية في جنوب شرق البلاد.

وقال مقر قيادة "فيلق القدس" الإيراني في بيان:"هاجمت عناصر إرهابية مسلحة صباح السبت مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة الإسلامية وأصيب 5 آخرين بجروح"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء"إرنا".

وأعلن ما يسمى بـ "جيش العدل" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة قوات الباسيج الإيرانية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية"، أعلن جيش العدل مسؤوليته عن الهجوم في قاعدة الباسيج في مدينة نيكشهر".

وأضافت: "المدعي العام في نيكشهر محسن غولمحمدي صرح بأن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة، وجرح 5 آخرين، بينهم اثنان في حال خطرة".

وكانت إيران شهدت الشهر الماضي، هجوم مسلح في مدينة زاهدان جنوبي غرب البلاد، أسفر عن مقتل ضابط من شرطة المرور.

وشهدت إيران على مدار تاريخها، الكثير من الهجمات، تُحمِّل مسؤوليتها لتنظيمات مثل داعش وجند الله وكذلك الأكراد.

"الفيديو التالي" يوضح أبرز الهجمات الإرهابية التي حدثت في تاريخ إيران.