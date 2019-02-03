انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي

اسماء السيد - دبي: انطلقت اليوم في فندق قصر الإمارات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، وعلى رأسهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميا. ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

التصدي للتطرف الفكري

ويسعى المؤتمر للتصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.

وأطلق وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إشارة انطلاق المؤتمر في أبوظبي، وقال في كلمته "إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية حدث متعدد الثقافات يشجع على التآخي والحوار، وفرصة استثنائية لإطلاق العنان للقدرات المشتركة، والاستخدام السليم للمعلومات والفهم الواضح والصريح المتبادل.

حكماء استثنائيون

وأضاف أن "الحكماء الاستثنائيين يساهمون في التنمية البشرية والحياة، وهم أيضا يقرون بأهمية التعددية والتنوع. وفي الإمارات تعرفنا إلى هذه الحكمة من مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. لقد كان حكيما من الحكام العرب، ولطالما كان يتطلع إلى الأفكار الجديدة، وكانت لديه رؤية ثاقبة".

وتابع الشيخ نهيان "لقد تميزت قيادة الإمارات بالحكمة، وهذا بفضل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، فهم يقدرون أهمية قيمة الحكمة، وقاموا بزراعة هذه القيمة وتنميتها.. ونحن في الإمارات فخورون بإنجازاتنا وإرثنا، وهذا سمح لنا باستيعاب الشعوب المتنوعة.. نحن نستضيف أشخاصا من جنسيات وبلدان مختلفة يعيشون مع بعضهم البعض بطريقة محترمة وسلمية".

قيم مشتركة

ومضى يقول "ونحن نسعد بهذه القيم الإنسانية المشتركة.. لقد توصلنا إلى رؤية مضمونها أن الإنسان يعيش في مجتمع عالمي.. أقف أمامكم كدليل حي لالتزامنا المستمر في دولة الإمارات بالتسامح، الذي لا يزدهر إذا لم تكن هناك أفعال حكمية، ونحن نحاول أن نكون حكماء، على سبيل المثال وزارتي تركز على أن تكون التجربة التعليمية للشباب والشابات تؤدي إلى قيم التسامح".

ويشارك في هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة حوالي 700 شخصية من قيادات وممثلي الأديان والعقائد المختلفة. وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، وبطريرك الكنيسة المارونية في لبنان الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس المعهد العربي الأميركي جيمس زغبي.

كما يشارك في المؤتمر أسقف عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس الأنبا يوليوس، والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي أولاف فيكس تافيت، وعضو مجلس حكماء المسلمين علي الأمين، إلى جانب العديد من القيادات والشخصيات الرائدة في المجالات الفكرية والإعلامية التي تشكل النسيج العالمي للأخوة الإنسانية.

جسور إخاء وصداقة

من جهته، رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تصريح له بهذه المناسبة، بزيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسية الكاثوليكية إلى دولة الإمارات. قائلا "نرحب بزيارة البابا فرانسيس، بابا الكنسية الكاثوليكية، إلى دولة الإمارات التي تستقبله قلباً وفكراً وروحاً وجسداً إنسانياً واحداً، متطلعين قيادة وشعباً إلى هذه الزيارة التاريخية كي تسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتناغم والتلاقي الثقافي والحضاري بين مختلف مكونات الطيف البشري، بوصفها مبادئ وأسساً راسخةً قامت عليها دولتنا الفتية، التي استطاعت على مدى خمسة عقود من نشأتها أن ترسِّخ سمعتها العالمية، بوصفها أرض المحبة والأمان والوئام والانفتاح وقبول الآخر وحرية العقيدة والمعتقد واحترام ثقافة الاختلاف، إمارات السلم والسلام التي تفتح أبوابها لكل طالب عيش كريم، يمارس فيها عباداته وشعائره بحرية يكفلها له القانون ويحميها."

وتابع "تستقبل الإمارات البابا فرانسيس في وقت نحن أحوج ما يمكن فيه إلى أن نلتقي حول قيم إنسانية مشتركة، ومد جسور إخاء وصداقة، وإبراز نقاط التشابه والتماثل وتحييد عناصر الافتراق ونزع فتيل الفرقة والاحتراب وإطفاء نيران الحقد والكراهية والتمييز الديني والعرقي، والاجتماع على الأهداف والغايات النبيلة التي تسعى إلى العمل من أجل تحقيق السلام العالمي واستقرار البشرية."

وطن المحبة والسلام

وأضاف الشيخ محمد بن راشد "أتوجه بالشكر لأخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعوته قداسة البابا إلى الإمارات، وطن المحبة والسلام، للمشاركة في ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الإخوة الإنسانية بحضور نخبة من قيادات وممثلي الأديان والعقائد في العالم، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتعايش والتسامح والتآخي والحوار بين الأديان، وهي مكانة ليست وليدة اليوم أو البارحة، بل زُرعت بذورها وتجذَّرت في تربة الوطن، وفي منظومته القيمية والإنسانية على يد الأب المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، ويحرص على تكريسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث تحتضن دولتنا اليوم أناساً يمثلون شعوب الأرض وهوياتها كلها، يعيشون في كنف وِحدة إنسانية متناغمة، يضيفون لنا باختلاف عقائدهم ويغنون نسيجنا بتنوّع خلفياتهم وثراء ثقافاتهم.

ومضى يقول: "في هذا الخصوص نرحب أيضا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي يضع يده في يد قداسة البابا في أبوظبي لتعميق وتوثيق روابط الإخوة الإنسانية، والتأكيد على الدور المهم الذي ننتظره من رجال الدين في كل أنحاء العالم لنشر رسالة السلام والمحبة في كل مكان.. قال الشاعر يوماً: (لا يُنهِضُ الشرقَ إلا حبّنا الأخويّ"، وأنا أقول: لا يُنهِضُ الشرقَ والغربَ وكل أرجاء المعمورة إلا حبنا الأخوي)".