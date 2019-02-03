شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف الدولى يقصف مخابئ جبلية لداعش فى محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقية اليوم الأحد، قصف طيران التحالف الدولى، إرهابيين من عصابات داعش كانوا مختبئين فى جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين.

وذكر المركز- حسبما أوردت قناة (الإخبارية) العراقية- أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولى ضربات ناجحة، استهدفت خلالها عناصر إرهابية من داعش الإجرامى فى المنطقة المذكورة".