شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف الدولى يقصف مخابئ جبلية لداعش فى محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقية اليوم الأحد، قصف طيران التحالف الدولى، إرهابيين من عصابات داعش كانوا مختبئين فى جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين.
وذكر المركز- حسبما أوردت قناة (الإخبارية) العراقية- أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولى ضربات ناجحة، استهدفت خلالها عناصر إرهابية من داعش الإجرامى فى المنطقة المذكورة".
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