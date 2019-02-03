شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف الأراضى الزراعية وصيادى العصافير جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى نيرانها، صباح اليوم الأحد، تجاه الأراضى الزراعية وصيادى العصافير، جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بشكل مكثف تجاه صيادى العصافير فى منطقة "الفراحين" شرقى محافظة خان يونس ولم يبلغ عن وجود أصابات. كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه الأراضى الزراعية شرقى محافظة رفح جنوبى قطاع غزة ولم يبلغ عن وجود أصابات. من ناحية أخرى، اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة. وقال موقع (حدشوت 24) أنه "تم اعتقال 5 فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل" وأشار الموقع العبرى إلى أنه جرى تحويل المعتقلين الخمسة إلى التحقيق.

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