أبو الغيط: السادات والشيخ زايد قدموا نموذجا يحتذى به فى الالتزام بقيمة التآخى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، فى كلمته أمام المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية، إن القرآن الكريم خاطب البشرية جمعاء، وأن الإسلام والمسيحية عبرتا حاجز المكان والزمان ورسالتهما تخاطب الإنسانية بلا تمييز أو تفرقة.
وأضاف أن الإمارات قدمت تجربة فريدة فى استيعاب عدة جنسيات يتعايشون فى سلام. مؤكدا أنه لا يوجد دين يحض على التطرف أو العنف وغالبية ضحايا القرن العشرين راحوا فى حروب ليس لها علاقة بالدين مثل الحرب العالمية الأولى، فالتطرف جرثومة يمكننا أن نغلبها بالآخاء والتسامح.
وهناك 3 شخصيات جمعتهم الرؤية الإنسانية هم الرئيس أنور السادات والزعيم نلسون مانديلا والشيخ زايد أنهم أناروا الطريق للأجيال التى تلتهم بأهمية النظرة الإنسانية وقيمة التآخى.
يستمر المؤتمر يومين، ويأتى بالتزامن مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة وهى الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية وتعد هذه الزيارة تجسيدا للدور الرائد الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية، خاصة أنها الزيارة الأولى للبابا فرنسيس إلى منطقة الخليج العربى، وتتزامن مع زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وسيزور البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر جامع الشيخ زايد الكبير وضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيلتقى البابا بأعضاء مجلس حكماء المسلمين.
يسعى المؤتمر إلى التصدى للتطرف الفكرى وسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم فى إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التى تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.
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