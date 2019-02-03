شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: السادات والشيخ زايد قدموا نموذجا يحتذى به فى الالتزام بقيمة التآخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، فى كلمته أمام المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية، إن القرآن الكريم خاطب البشرية جمعاء، وأن الإسلام والمسيحية عبرتا حاجز المكان والزمان ورسالتهما تخاطب الإنسانية بلا تمييز أو تفرقة.

وأضاف أن الإمارات قدمت تجربة فريدة فى استيعاب عدة جنسيات يتعايشون فى سلام. مؤكدا أنه لا يوجد دين يحض على التطرف أو العنف وغالبية ضحايا القرن العشرين راحوا فى حروب ليس لها علاقة بالدين مثل الحرب العالمية الأولى، فالتطرف جرثومة يمكننا أن نغلبها بالآخاء والتسامح.