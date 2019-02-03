شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع لجنة مراقبة اتفاق الحديدة على متن سفينة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد الخاصة بالحديدة باتريك كاميرت صباح اليوم الأحد، مع ممثلى الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية على متن سفينة (فوس أبولو) التابعة للأمم المتحدة فى عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة.

وأكد مصدر فى لجنة التنسيق المشتركة- فى تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن ممثلى الحوثيين وصلوا إلى السفينة التى استأجرتها الأمم المتحدة، مقراً لإقامة المراقبين التابعين لها، قبل ساعة من بدء الاجتماع.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث آلية تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار، وإعادة انتشار الميليشيات إلى خارج موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانسحاب إلى خارج حدود مدينة الحديدة، وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية.