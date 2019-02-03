شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يستهدف موقعا عسكريا سوريا على الحدود العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات التحالف الدولى، بغارة جوية، أحد مواقع الجيش السورى فى منطقة السكرية غربى البوكمال على الحدود مع العراق؛ ما أدى إلى سقوط جريحين.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية- التى أوردت النبأ، نقلا عن مصدر سورى، لم تمسه- القول "إن طيران التحالف الأمريكى أقدم على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية تابع للجيش السورى فى منطقة السكرية غرب البوكمال"، مضيفا أن الضربة نفذت أمس وتسببت بجرح جنديين وتدمير مدفع.