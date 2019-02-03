إسرائيل تمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 مرة

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ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان من مأذن المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية 47 مرة خلال شهر يناير الماضي، إذ قال ادعيس في بيان، اليوم السبت، إن هذا الانتهاك اليومي الذي يمارس لإتاحة المجال للمستوطنين لكي يمارسوا اعتداءاتهم التي يقومون بها تحت عناوين دينية، هو استهتار كبير بمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم، فالحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص ولا يجوز تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى.
وحذر ادعيس بأن الاحتلال يمارس إجراءات دولية سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات الإسلامية في الخليل وعلى رأسها المسجد الإبراهيمي، كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل والذين كانوا قد اصدروا تقريرا يوضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة. وطالب وزير الأوقاف المجتمع الدولي بمؤسساته
وحذر ادعيس بأن الاحتلال يمارس إجراءات دولية سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات الإسلامية في الخليل وعلى رأسها المسجد الإبراهيمي، كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل والذين كانوا قد اصدروا تقريرا يوضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة.
وطالب وزير الأوقاف المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والسياسية والانسانية بضرورة العمل على حماية مقدسات الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين ووضع حد لما يمارس من انتهاكات واعتداءات.
وفي أكتوبر الماضي، قال الشيخ يوسف ادعيس، إن الاحتلال منع رفع الآذان من على مأذن المسجد الإبراهيمي لـ80 مرة، مضيفًا أن منع الأذان هي محاولة لإتاحة الفرصة لسوائب المستوطنين لاقتحامه وتدنيس أروقته وساحاته وإقامة صلواتهم التلمودية. (التفاصيل)
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