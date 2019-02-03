انت الان تتابع إسرائيل تمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان من مأذن المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية 47 مرة خلال شهر يناير الماضي، إذ قال ادعيس في بيان، اليوم السبت، إن هذا الانتهاك اليومي الذي يمارس لإتاحة المجال للمستوطنين لكي يمارسوا اعتداءاتهم التي يقومون بها تحت عناوين دينية، هو استهتار كبير بمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم، فالحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص ولا يجوز تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى.

وحذر ادعيس بأن الاحتلال يمارس إجراءات دولية سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات الإسلامية في الخليل وعلى رأسها المسجد الإبراهيمي، كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل والذين كانوا قد اصدروا تقريرا يوضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة. وطالب وزير الأوقاف المجتمع الدولي بمؤسساته