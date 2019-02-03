نسخ خاصة من Dodge تشالنجر وتشارجر في شيكاغو الدولي للسيارات

تستعد شركة دودج المصنعة للسيارات الرياضية للمشاركة بنسختين خاصتين من موديلات شالنجر وتشارجر بمعرض شيكاغو الدولي للسيارات المقرر إقامته قريبا بالولايات المتحدة، وفقا للعين الأخبارية.
وجرت العادة على أن تشهد معارض السيارات المميزة طرح نسخ مميزة من الموديلات الحديثة تكون مخصصة للمشاركة بمعرض بعينه بقدر ما يمثله هذا المعرض من أهمية.
وينطبق ذلك على معرض شيكاغو الدولي للسيارات المقرر إقامته قريبا بالولايات المتحدة، وما ينتظر أن يشهده هذا المعرض من مشاركة متميزة لماركة دودج التي تمثل القوة الأمريكية في صناعة السيارات الرياضية.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن ما سيميز النسختين الخاصتين من موديلات شالنجر وتشارجر المشاركتين في معرض شيكاغو، هو طرحهما باللون الفسفوري الذي لم يكن متوفرا ضمن قائمة الألوان التقليدية التي خصصت لهما بالأسواق.
ووفقا لـ"موتور وان"، فإن المرة الأخيرة التي سبق وأن طرحت بها شركة دودج نسخا من هذه الموديلات بمثل هذه الألوان الزاهية كانت في عام 2015.
وتتمتع النسخ الجديدة لعام 2019 من موديلات دودج شالنجر وتشارجر، بمحركات رياضية خارقة تصل قوتها لـ797 حصانا.
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