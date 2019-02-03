دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر «عاجل»: «المرور» يمنع منسوبيه من رصد بعض المخالفات

قالت مصادر لـ«عاجل»، إن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي وجَّه جميع الإدارات بضرورة إبلاغ منسوبيها بعدم التوسع في تحرير بعض المخالفات.

وأوضحت المصادر، أن الجهة المختصة للإدارة العامة للمرور ممثلة بالإدارة العامة للوائح والأنظمة، رصدت قيام بعض العاملين في الميدان بتحرير مخالفات مرورية بشكل مخالف للمسمى أو الوصف، وهي مخالفة (قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح أو الأنوار وما في حكمها)، بالإضافة إلى منع تحرير مخالفة لمن يقوم بتركيب سلة خلفية لبعض المركبات العائلية تحت مسمى (إجراء تعديل على هيكل المركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية).

وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفة لا يزال يدرس وضعها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طالبًا التريث لحين إقامة توعية خاصة بتلك المخالفات، وعدم التوسع في تحرير المخالفات.

كما طالب بضرورة التحري من المخالفات قبل تسجيلها، وإن وجد شك فيها، يفسر لصالح المخالف.

وشدّدت الإدارة العامة للمرور وكل من الجهات الأمنية الأخرى (أمن الطرق والدوريات الأمنية)، والتي تقوم برصد المخالفات المرورية على أهمية تحري الدقة في رصد المخالفات.

وبدأ جهاز «باشر» لرصد المخالفات في تنبيه مستخدميه بأنه لا يقبل تسجيل المخالفات إلا بإدخال ثلاث صور، (صورة عن قرب للوحة المركبة- صورة عن بعد للسيارة كاملة- صورة للسيارة مع كامل المنطقة).

ونشرت صحيفة «أم القرى» لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور التي تم إدخالها على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، وتسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات على نظام المرور ما جاء بالمادة الخامسة والسبعين، التي نصت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة - أو بعضها- عن مرتكب المخالفة المرورية حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.