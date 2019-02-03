قالت مصادر لـ«عاجل»، إن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي وجَّه جميع الإدارات بضرورة إبلاغ منسوبيها بعدم التوسع في تحرير بعض المخالفات.
وأوضحت المصادر، أن الجهة المختصة للإدارة العامة للمرور ممثلة بالإدارة العامة للوائح والأنظمة، رصدت قيام بعض العاملين في الميدان بتحرير مخالفات مرورية بشكل مخالف للمسمى أو الوصف، وهي مخالفة (قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح أو الأنوار وما في حكمها)، بالإضافة إلى منع تحرير مخالفة لمن يقوم بتركيب سلة خلفية لبعض المركبات العائلية تحت مسمى (إجراء تعديل على هيكل المركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية).
وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفة لا يزال يدرس وضعها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طالبًا التريث لحين إقامة توعية خاصة بتلك المخالفات، وعدم التوسع في تحرير المخالفات.
كما طالب بضرورة التحري من المخالفات قبل تسجيلها، وإن وجد شك فيها، يفسر لصالح المخالف.
وشدّدت الإدارة العامة للمرور وكل من الجهات الأمنية الأخرى (أمن الطرق والدوريات الأمنية)، والتي تقوم برصد المخالفات المرورية على أهمية تحري الدقة في رصد المخالفات.
وبدأ جهاز «باشر» لرصد المخالفات في تنبيه مستخدميه بأنه لا يقبل تسجيل المخالفات إلا بإدخال ثلاث صور، (صورة عن قرب للوحة المركبة- صورة عن بعد للسيارة كاملة- صورة للسيارة مع كامل المنطقة).
ونشرت صحيفة «أم القرى» لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور التي تم إدخالها على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، وتسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات على نظام المرور ما جاء بالمادة الخامسة والسبعين، التي نصت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة - أو بعضها- عن مرتكب المخالفة المرورية حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: «المرور» يمنع منسوبيه من رصد بعض المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.