شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التسامح الإماراتى: نمد أيادينا لداعمى التسامح ونتطلع لنشر مبادئ الأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتى، فى كلمته أمام المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية بأبو ظبى، ندعو فى هذا المؤتمر الجميع للحوار لأن بالحوار نستطيع التغلب على كافة المعوقات وعلينا أن نطلق الحكمة و نستمع لصوت العقل، علينا تقبل الاختلاف وتقبل المختلفين عنا فى آرائهم فالحكماء يدركون أهمية التنوع والاختلاف.

وأضاف فى كلمته، أن الحكمة حبا بها الله الإمارات ولدينا قيادات حكيمة لبلادنا ممثلين فى الشيخ محمد بن راشد والشيخ خليفة بن زايد، ولدينا مواطنين عالميين ولدينا جنسيات مختلفة متعايشين بسلام.





وأكد آل نهيان التزام الإمارات بالتسامح فنحن ندرك أهمية قيمة التسامح والتعقل فى نفس الوقت ونأمل فى بناء شراكات عالمية للترويج الدائم لمبدأ التسامح ونحن ندعم الدول التى تحرص على التسامح وفهم الآخر، ونمد أيادينا لداعمى التسامح ونتطلع لنشر مبادئ الأخوة الإنسانية.





وأصاف أن هناك الكثير من التحديات تواجهها المجتمعات مثل التغير المناخى وتأمين الغذاء ومياه الشرب النظيفة والصراعات، لكن مبادئ الأخوة إذا اتبعناها سنجد حتما حلولا لأزماتنا.





وأضاف أطمح أن يحقق هذا المؤتمر نتائجه وأن ينشر مبادئ التسامح ونجد مبادرات أخرى لتطبيق هذا.