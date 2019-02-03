شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى: لا موعد للاستحقاقات الانتخابية فى ليبيا قبل التوصل إلى تسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه لن يعلن عن مواعيد محددة للاستحقاقات الانتخابية فى ليبيا قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف سلامة ـ فى تصريح خاص لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أوردته اليوم الأحد، من القاهرة-: " لن أحدد موعدا قبل أن أشعر بأن الفرقاء الليبيين توصلوا للحد الأدنى من عناصر التسوية التاريخية"، مؤكدا أنه أمامه الكثير لعمله فى هذا الصدد.

وتابع المبعوث الأممى قائلا: " إن هناك خلافات بين إيطاليا وفرنسا تنعكس على الملف الليبى"، مناشدا الجانبين بتنحية الملف الليبى جانبا عن تلك الخلافات.