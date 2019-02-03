شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى: نزع 250 ألف لغم فى المناطق المحررة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر أن فرق نزع الألغام تمكنت بالتعاون مع منظمة (مسام) التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة من نزع نحو 250 ألف لغم فى كافة المناطق المحررة بالبلاد.
وقال عسكر- فى تصريح نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن "صناعة الألغام تتم إعدادها الآن محليا، وتتم زراعتها بشكل يومي".
يشار إلى أن مشروع (مسام) لنزع الألغام فى اليمن هدفه تفكيك كافة الألغام التى تسبب عوائق للشعب اليمنى.
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