شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: يجب توخى الحذر بشأن مقتل روائى بكربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت مديرية شرطة محافظة كربلاء العراقية، على ضرورة توخى الحذر فى تداول المعلومات بشأن مقتل الروائى علاء مشذوب جراء هجوم مسلح فى وسط المحافظة.

وأعلن مصدر أمنى عراقى أمس مقتل الروائى مشذوب عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين ولاذوا بالفرار.

وقالت المديرية فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إنه عقب الحادث شرعت قوة من تشكيلات قيادة الشرطة باتجاه موقعه لجمع المعلومات الاستخباراتية الأولية للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت أنها ستكشف عن تفاصيل هذه الجريمة النكراء وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أهل كربلاء وزائريها والعبث بأمنها واستقرارها.

ودعت القيادة ، القنوات الفضائية والإعلاميين والمواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال توخى الدقة فى نشر الأخبار وعدم إطلاق الأقاويل جزافا أو الانجرار وراء الإشاعات المغرضة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وذلك لكشف الجريمة بأسرع وقت ممكن ولكى لا تؤثر بعض الأخبار على مجريات التحقيق.