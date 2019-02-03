بالصور.. تصادم مروع ينهي حياة شخص ويصيب 4آخرين بالباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

وقع حادث تصادم مروع بين سيارتين بمنطقة الباحة، وأسفر عن حالة وفاة وإصابة 4 آخرين بمثلث الشعراء، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن تصادم وقع ،السبت، ونتج عنه حالة وفاة و4 إصابات.

وتلقت غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتي وتم توجية 4 فرق إسعافيه للموقع، وعند وصول أول فرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها و4 إصابات.

وأضاف الزهراني أن اجمالي الاصابات 4 إصابات وتم نقل إصابه خطيره توقف قلب وتنفس وتم عمل انعاش قلبي رئوي لحين وصول الحالة إلى المستشفى من قبل فرقة اسعاف الهلال الأحمر بقلوه، كما تسبب الحادث في وقوع إصابة خطيرة وإصابة متوسطة، تم التعامل مع الإصابات إسعافيا بالموقع وبعد ذلك نقلت للمستشفى من قبل فرقة إسعاف الحجرة.

وتابع أن الإصابة الرابعة، عبارة عن إصابه بسيطة نقلت عن طريق إسعاف الصحة، وجميع الإصابات نقلت لمستشفى قلوه.