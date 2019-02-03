انخفاض طفيف في #أسعار_الذهب اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم الأحد، حيث وصلت إلى 158.95 ريال بالنسبة إلى عيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.71 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 139.09 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 18 فسجلت 119.22 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.72 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 79.48 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب فسجلت 4,943 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,113 ريالًا.