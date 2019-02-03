بارما يتعادل أمام #يوفنتوس في مباراة ملحمية في #الدوري الإيطالي

صحيفة الخليج الإلكترونية

تعادل فريق بارما أمام مضيفه يوفنتوس بنتيجة (3-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ).

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، سجل للبيانكونيري كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، الأول (ق36) من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بقدم أحد المدافعين وسكنت الزاوية اليسرى للحارس، والهدف الثاني (ق66) من رأسية رائعة ارتقى لها داخل المنطقة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس.

وسجل دانييلي روجاني الهدف الثالث للسيدة العجوز في الدقيقة (62) من تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة سكنت شباك الحارس الذي لم يحرك ساكنا تجاهها.

بينما أحرز أهداف الضيوف كل من أنطونيو باريلا (ق64) والإيفواري جيرفينيو هدفين (ق74) و(ق90+3).

وبهذا التعادل، رفع اليوفي رصيده من النقاط إلى 60 في الصدارة، وبارما إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.