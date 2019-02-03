أصالة الماضي ملتقي جمعية البر الأول بمحافظة تربة “القسم النسائي”

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أُقيم يوم الخميس 25-5-1440 ملتقى جمعية البر الأول بمحافظة تربة بحضور رئيس الجمعية الخيرية بتربة الدكتور /خالد بن عايش البقمي واعضاء مجلس الادارة افتتح عضو مجلس الادارة الاستاذ / تراحيب بن عايضملتقى جمعية البر الأول الذي احتضنته استراحة الرواسي بمحافظة تربة ، والذي أقامه القسم النسائي بالجمعية الخيرية بمحافظة تربة باشراف منسوبات القسم وباشراف خاص من مسؤولة العلاقات والإعلام بالجمعية /تهاني مطلق المرزوقي .
وصاحب الملتقى العديد من الفعاليات المصاحبة مثل مشاركة الخيمة التراثية وعرض اعمالها اليدوية من الغزل والسدو بالإضافه الى معارض مشاركة لبعض الجهات مثل اللجنة الاهلية بتربة ومعهد الجمعية الخيرية للغات و بوث للقسم النسائي للجمعيه الذي اقام هذا الملتقى لدعم الكثير من الأسر المنتجه المستفيده من الجمعيه من الارامل والمطلقات و امهات الايتام وتخلل الملتقى الكثير من العروض والمسابقات للحاضرات ولاطفالهم بمشاركة قاعة سينما للاطفال مقام فيها عدة عروض ترفيهية .
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