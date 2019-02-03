شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «ابتسامة».. آخر تطورات اعتداء معلم على طالب في مدرسة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً في واقعة اعتداء معلم لمادة اللغة العربية على طالب بإحدى المدارس.

وأوضح الطالب المُعتدَى عليه، أن المعلم عاقبه على ابتسامته لزميله في إحدى الحصص الدراسية، وقام بالاعتداء عليه وسحبه من ملابسه إلى غرفة المعلمين وواصل ضربه على وجهه.

وبيّن والد الطالب عبدالله العرجاني، أن التقرير الطبي الخاص بنجله الذي يدرس بالصف الأول متوسط يؤكد وجود كدمة أسفل العین الیمنى وجرح في الخد والرقبة.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ لمركز شرطة العقیق، وكذلك بشكوى رسمیة لدى إدارة تعلیم المنطقة، وفقاً لـ”المدينة”.

من جانبه، أكد مدیر الإعلام والاتصال بإدارة تعلیم المدینة المنورة عمر برناوي، أن المدیر العام وجّه بتشكیل لجنة مختصة للتحقیق في الحادثة ورفع النتائج بعد انتهاء التحقيقات، لافتاً إلى أن مدير المدرسة أكد وقوع الواقعة بالفعل.