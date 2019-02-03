الان تتابع حاكم أمريكي يرفض الاستقالة بسبب ظهوره في صورة عنصرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أكد الحاكم الديموقراطي لولاية فيرجينيا الأمريكية رالف نورثام أنه لن يستقيل من منصبه، لكنّه غيّر روايته بشأن صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري تعود لسنوات دراسته كان قد قدمّ اعتذاراً بشأنها.

وعقد نورثام مؤتمراً صحافياً، قال فيه إنه لا يظهر في صورة مثيرة للجدل تعود إلى سنوات دراسته في كلية الطب في عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنوياً عن متخرجي الجامعة، ويبدو فيها شخص غطى وجهه بالأسود وإلى جانبه شخص يلبس الرداء الأبيض الطويل المعروف لجماعة “كو كلوكس كلان” العنصرية.

وقال نورثام: في الساعات التي تلت البيان الذي أصدرته البارحة، دققت مع عائلتي وزملائي في الصف حينها وتوصّلت لاستنتاج بأنني لست الشخص الذي يبدو في الصورة.

وجاء ذلك غداة إعلان نورثام أنه أحد الأشخاص الذين يظهرون في الصورة من دون توضيح ما اذا كان هو الذي طلى وجهه بالأسود أم الشخص الذي يلبس رداء كو كلوكس كلان.

وتابع نورثام أن أموراً عديدة نعتبرها اليوم أمراً مقيتاً كانت مألوفة في الماضي، مبدياً عدم استغرابه لنشر مثل تلك المواد في الكتيب السنوي حينها.

وقال إنه لا يعلم لمَ ظهرت الصورة على صفحته، مضيفاً: لم يكن لي أي علاقة بتحضير الكتيب السنوي، ولم أشتر نسخة منه.

وتابع: كانت هذه المرة الأولى، مساء البارحة كانت المرة الأولى التي أرى فيها هذه الصورة. كان الأمر صادماً ومروعاً”.

لكن الحاكم الذي بدأ في 2018 ولاية من أربع سنوات، أقر أنه طلى وجهه في مناسبة واحدة على الأقل بطلاء الأحذية لتقليد مايكل جاكسون خلال مسابقة للرقص فاز بها في تلك السنة.

وأبدى نورثام أسفه لعدم إدراكه (حينها) التبعات الضارة لتصرّف كهذا.

وكان موقع إلكتروني نشر أمس الأول الجمعة صورة عن صفحة نورثام في الكتيب السنوي اعتبر الحاكم في بيان أصدره بعيد نشر الصورة لباسه فيها عنصرياً ومهيناً.