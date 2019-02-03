شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة الطقس اليوم فى البحرين.. العظمى 21 درجة والصغرى 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة ومن 17 إلى 22 عقدة فى وقت لاحق مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احيانا النهار محذرة من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت الى اخذ الحيطة والحذر.

وأوضحت أن ارتفاع الموج فى البحر يبلغ من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 اقدام فى عرض البحر قد يصل إلى 8 اقدام أثناء الهبات، وتصل درجة الحرارة العظمى الى 21 والصغرى 14 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 90 % والصغرى 40% .