شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة الطقس اليوم فى البحرين.. العظمى 21 درجة والصغرى 14 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة ومن 17 إلى 22 عقدة فى وقت لاحق مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احيانا النهار محذرة من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت الى اخذ الحيطة والحذر.
وأوضحت أن ارتفاع الموج فى البحر يبلغ من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 اقدام فى عرض البحر قد يصل إلى 8 اقدام أثناء الهبات، وتصل درجة الحرارة العظمى الى 21 والصغرى 14 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 90 % والصغرى 40% .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: حالة الطقس اليوم فى البحرين.. العظمى 21 درجة والصغرى 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.