شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتى يوزع 10 أطنان مساعدات إغاثية لليمنيين فى شبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية، على المناطق الصحراوية المجاورة لمدينة عتق بمحافظة شبوة، استهدفت "627" فردا تلبية لنداءات الاستغاثة العاجلة التى أطلقها أهالى هذه المناطق، وفى إطار مساهمتها للتخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة بحسب (وام).

وأعربت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على هذه المساعدات التى أسهمت فى تخفيف معاناتهم.