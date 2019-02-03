شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يحبط هجوما لداعش على الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى، قصف تجمع لتنظيم (داعش) الإرهابى داخل الأراضى السورية، وإحباط محاولة للتسلل والهجوم على الحدود العراقية.

وذكر الحشد فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، أن القوة الصاروخية للحشد الشعبى وبعد ورود معلومات استخبارية استهدفت تجمعا لعناصر بتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة باغوز السورية، مبينا أن عناصر "داعش" كانوا ينوون الهجوم على القطاعات الأمنية على الحدود.

وأضاف أن القوة الصاروخية، دكت تجمع التنظيم بشكل مكثف وأوقعت قتلى وجرحى بصفوفه بحسب المعلومات الاستخبارية الواردة.