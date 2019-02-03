شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يحبط هجوما لداعش على الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى، قصف تجمع لتنظيم (داعش) الإرهابى داخل الأراضى السورية، وإحباط محاولة للتسلل والهجوم على الحدود العراقية.
وذكر الحشد فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، أن القوة الصاروخية للحشد الشعبى وبعد ورود معلومات استخبارية استهدفت تجمعا لعناصر بتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة باغوز السورية، مبينا أن عناصر "داعش" كانوا ينوون الهجوم على القطاعات الأمنية على الحدود.
وأضاف أن القوة الصاروخية، دكت تجمع التنظيم بشكل مكثف وأوقعت قتلى وجرحى بصفوفه بحسب المعلومات الاستخبارية الواردة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبى يحبط هجوما لداعش على الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.