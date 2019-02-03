حكومة لبنان.. أول وزيرة للداخلية و3 وزارات لحزب الله

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لأول مرة ضمت الحكومة الجديدة 4 سيدات تولت اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية وسط ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة سياسيا

بعد مخاض عسير استمر ما يقرب من 9 أشهر خرجت الحكومة اللبنانية إلى النور بعد العديد من التجاذبات والخلافات السياسية حول الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب، بسبب التنوع الطائفي الدقيق الذي يعرقل القرارات المصيرية. ومع الإعلان عن تشكيل الحكومة، أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن زمن العلاج بالمسكنات انتهى، مشيرا إلى أن الأهم من التأخير في تشكيل الحكومة هو عمل الحكومة، قائلا: "ربما تأخرنا في التشكيل لكن الشيء المهم هو عمل الحكومة والتضامن والتعاون داخلها".

وقُسمت على النحو التالي "التيار الوطني الحر" 11 وزيراً، "تيار المستقبل" 6 وزراء، حزب "القوات اللبنانية" 4 وزراء، "حركة أمل" 3 وزراء، "حزب الله" 3 وزراء، "الحزب التقدمي الاشتراكي" وزيران، "تيار المردة" وزير. 4 وزيرات وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، ضمت الحكومة الجديدة 4 سيدات تولت

وقُسمت على النحو التالي "التيار الوطني الحر" 11 وزيراً، "تيار المستقبل" 6 وزراء، حزب "القوات اللبنانية" 4 وزراء، "حركة أمل" 3 وزراء، "حزب الله" 3 وزراء، "الحزب التقدمي الاشتراكي" وزيران، "تيار المردة" وزير. 4 وزيرات

وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، ضمت الحكومة الجديدة 4 سيدات تولت اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية.

ولاقت خطوة اختيار النساء ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر.

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واختار تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من 5 حقائب حصل عليها، فيما اختار التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، امرأة لتولي حقيبة من ضمن حصتيهما الوزاريتين.

وشكّل إسناد حقيبة الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة لـ"ريا الحسن" مفاجأة كبيرة لم تكن متوقعة، لتكون أول امرأة عربية ولبنانية تتولى هذه الوزارة الأمنية.

وللمرة الثانية، يختار الحريري الحسن بعدما تولت "المالية" في أول حكومة شكلها بين عامي 2009 و2011، حسب الـ "بي بي سي".

ترحيب وتحذير

الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل نتيجة التأخير في تأليفها، مشيراً إلى أن هذا التأليف أنعش الأسواق المالية لا سيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية ورفعها إلى أعلى مرتبة منذ شهر يوليو 2018.

وتوالى الترحيب الداخلي والعربي والدولي بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين حذرت واشنطن "حزب الله" من استغلال وزارة الصحة لصالحه.

وتوالت ردود الفعل اللبنانية والدولية المرحبة بالتشكيل، حيث اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن تكتله حصل على 11 وزيراً في الحكومة، معتبراً أن البلد ارتاح عندما خرج من واقع الانقسام العمودي.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعرب أيضا عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً الرئيس الحريري على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موجريني، بياناً رحبت فيه بتشكيل الحكومة، واصفة إياها بأنها "خطوة إيجابية بالغة الأهمية بالنسبة إلى استقرار لبنان".

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة، مجدداً في بيان صادر عن الإليزيه أمس التزامه بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، مؤكداً أهمية سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب.

كما رحبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمس، بتشكيل الحكومة والنجاح في إنجاز الماراثون السياسي الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، من أجل المواءمة بين أعضاء الهيئة العليا للسلطة التنفيذية في لبنان، وحذر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية "حزب الله" من استغلال توليه وزارة الصحة لتحويل الأموال لصالحه، وفقا "رويترز".

تحديات داخلية وخارجية

الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، تواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، يأتي على رأسها تولي حزب الله 3 حقائب وزارية من بينها وزارة الصحة رغم التحذيرات الأمريكية.

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المحلل السياسي كريم بيطار، اعتبر أن تمسك حزب الله بوزارة الصحة يعود لكونها إحدى الوزارات الخدماتية الأساسية، التي تتيح توزيع الخدمات وكسب ود الناخبين، وفقا لـ"الحياة".

كما يرى مراقبون أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الأخرى أبرزها مكافحة الفساد، وإجراء الإصلاحات اللازمة للحصول على المساعدات الدولية وفقا لشروط الدول المانحة والتي تتطلب إنهاء الخلافات بين أركان التسوية، وكذلك الإجابة على تساؤلات الشارع اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية لإنهاء الوضع المتعثر بلبنان.

وفقا للمراقبين فإنه في الجانب السياسي، لا تقل التحديات أهمية فثمة تساؤلات حقيقية عما إذا كان البيان الوزاري الذي يتوقع أنه سيكون شبيها بالبيان الوزاري للحكومة السابقة مع إضافات تتعلق بالإصلاحات، سيطبق لجهة اعتماد سياسة النأي بالنفس من قبل الجميع والذي يتطلب انسحاب حزب الله من سوريا والساحات العربية التي ينشط بها.

وأوضح محللون أن هناك تحديا سياسيا آخر يدور حول التهديدات الإسرائيلية وما تقوم به إسرائيل على الحدود الجنوبية من خروق وغيرها، وتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية سلوك حزب الله في استعراض أسلحته وصواريخه وأنفاقه.

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وأمام كل تلك التحديات تواجه الحكومة الجديدة اختبارا صعبا لا سيما أن البلاد تعيش تحت وطأة مؤشرات اقتصادية سلبية أدت إلى تردي الأوضاع داخل لبنان.