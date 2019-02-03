كثرة استخدام معجون الأسنان تسبب التسوس للطفل

حذّرت دراسة جديدة من الإفراط في كمية معجون الأسنان التي يستخدمها الأطفال عند غسل أسنانهم لأن زيادة الفلورايد تؤدي إلى نتائج عكسية هي التسوس. وكانت فائدة الفلورايد قد تم اكتشافها منذ 70 عاماً بعدما تبين أن استخدام الماء الذي يحتوي عليه يقلل تسوس الأسنان.

لكن وفقاً لتوصيات استخدام معجون الأسنان بشكل صحي لا ينبغي أن تزيد كمية المعجون المستخدم عن حبة البازلاء.

وبحسب صحيفة دايلي ميل التي نشرت تقريراً عن الدراسة، يستخدم 40 بالمائة من الأطفال بين سن 3 و6 سنوات كمية من معجون الأسنان تغطي الفرشاة بالكامل.

وأجرى الدراسة باحثون من "سنتر فور ديسيس كونترول أند بريفنتشن" في الولايات المتحدة، وقام فريق البحث باستطلاع 5 آلاف طفل، إلى جانب استطلاع آباء الأطفال عن عادات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

وأظهرت النتائج أنه كلما زادت كمية معجون الأسنان المستخدم عن المطلوب كلما زاد احتمال تسوس أسنان الطفل.

وحثت توصيات الدراسة الآباء على توجيه أطفالهم نحو استخدام القليل من معجون الأسنان، ومراقبة الكمية المستخدمة لضمان اكتساب عادات صحية في العناية بالفم.