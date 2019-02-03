أطباء: نسبة نجاح جراحة العمود الفقري بالمنظار وصل 90 بالمائة

كشف أطباء عن أن نسبة نجاح جراحة العمود الفقري بالمنظار وصلت 90%، مشيراً إلى شقوق جراحية دقيقة تقل عن 1 سم لتفادي خطر إصابة الأنسجة وتسرع من فترة الاستشفاء.

ويُعتبر العمود الفقري أهم جزء في جسم الإنسان. ونظراً لطبيعته الحساسة، فإنه عرضة للإصابات التي قد تنتج عن ممارسة التمارين الرياضية، أو رفع الأوزان الثقيلة، أو النوم في وضعيات تضر بصحته. كما قد تؤدي الكثير من الأنشطة اليومية إلى وضع أعباء لا داعي لها على العمود الفقري، وقد تسبب مشكلات في العمود الفقري على المدى الطويل.

وقال الدكتور سيونج جون بارك، استشاري جراحة العظام في مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة : "يمكن أن يتعرض الناس - بغض النظر عن أعمارهم - لمشكلات في العمود الفقري.

وبينما يُعاني كبار السن من مشكلات الظهر بسبب انحلال العمود الفقري مع التقدم بالعمر، فقد لوحظ بأن معظم مشكلات العمود الفقري لدى الشباب ناتجة عن اتباع وضعيات خاطئة واستخدام الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. كما تشكل البدانة عبئاً على العمود الفقري".

ويُعتبر كل من تضيّق العمود الفقري وفتق النواة اللبية من أكثر أمراض العمود الفقري التي تؤدي إلى آلام الظهر. ويمكن تعريف تضيّق العمود الفقري بتقلص المساحة ضمن العمود الفقري ما يضع ضغوطاً على الأعصاب التي تمر ضمنه، وقد يحدث في أسفل الظهر أو الرقبة. أما فتق النواة اللبية فينشأ عن هبوط القرص الفقري عبر تمزق في الحلقة الليفية المحيطة، ما يُسبب ألماً مع احتكاك القرص مع جذر العصب المجاور.

وأضاف الدكتور سيونج: "في السابق، كان علاج الألم المزمن الناجم عن إصابات العمود الفقري يتطلب الخضوع لعمليات جراحية ويحتاج إلى فترات نقاهة طويلة. أما الآن، فقد أدت الإجراءات الجراحية الجديدة والمبتكرة إلى جعل الأمر سهلاً وميسّراً أمام المرضى الراغبين في التخلّص من هذه الآلام، حيث تتيح جراحة العمود الفقري بالمنظار بالطريقة الحديثة للجرّاحين تقويم مشكلات العمود الفقري باستخدام سلسلة من الشقوق الجراحية الصغيرة".

وتتميّز جراحات العمود الفقري بالمنظار باستخدام تقنيات جراحية طفيفة التوغل، حيث يتم إجراء العملية باستخدام منظار أو كاميرا صغيرة، ما يساعد على تجنب إصابات الأنسجة، ويقدم حلاً ملائماً لكبار السن الذين يعانون من أمراض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. كما تُساعد ميزة الشقوق الجراحية الصغيرة التي لا تتجاوز 1 سم واستخدام كاميرا عالية الدقة على تسريع فترة الاستشفاء. ويمكن لجراحة العمود الفقري بالمنظار إزالة نتوءات العظام، وفتح الأعصاب، وإزالة فتق القرص من خلال شق جراحي دقيق. ويتم إجراء جراحات العمود الفقري بالمنظار بمعدلات نجاح بلغت 90 بالمائة، بفضل إدخال التقنيات الحديثة إلى مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة.

ويوصي الخبراء الطبيون بضرورة اللجوء إلى جراحة العمود الفقري بالمنظار للمرضى الذين يعانون من آلام حادة في الظهر أو الساق. كما تُعتبر هذه الجراحة الحل المثالي للمرضى الراغبين بالعودة إلى استئناف حياتهم اليومية بسرعة، أو للمصابين بأمراض مزمنة، ويتعذر عليهم الخضوع للعمليات التقليدية. كما يوصى باستخدام هذه التقنية للمرضى الذين عانوا من تجارب جراحية أو علاجية فاشلة في السابق.

وأشارت دراسة أُجريت حول أجهزة جراحة العمود الفقري بالمنظار حول العالم بأنه من المتوقع نمو سوق هذه الجراحات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 بالمائة خلال الفترة بين 2018 و2023، نتيجة لزيادة انتشار الأمراض التي تتطلب التشخيص باستخدام هذه التقنيات، وللتقدم التكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وتفضيل المرضى الجراحات طفيفة التوغل.

وقال الدكتور داي وون تشو، استشاري أمراض العمود الفقري في مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة: "يجب على المريض اختيار العلاجات على أساس العمر، وحدة الألم، وفترة الاستشفاء، والتجارب العلاجية السابقة، والمهن". وأوصى باختيار جراحة العمود الفقري بالمنظار والتي يمكن أن تنطبق على مختلف الأعراض والحالات. كما شدد على أهمية اختيار الخبير المناسب لكل مريض.

وأسهم إدخال تقنيات جراحة العمود الفقري بالمنظار في فتح آفاق جديدة لفترة استشفاء أكثر سرعة وفعالية وأمان على نحو يتجاوز توقعات المرضى، وهي الخلاصة التي جاءت في أطروحتين أعدهما فريق الأبحاث المشتركة في مستشفى هيمشان في كوريا، ونشرتهما مجلة "إس سي آي" الأكاديمية الشهيرة عالمياً.