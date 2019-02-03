دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتفك الذكي يتأثر ببرودة الطقس ويتوقف عن العمل؟.. إليك الحل السريع

يعيش أغلب السكان في جميع أنحاء العالم، في طقس شديد البرودة، وهو ما يتسبب أحياناً في توقف الهاتف الذكي عن العمل فجأة، وذلك نتيحة انتقال البرودة إلى بطارية الهاتف.

ويعود سبب توقف عمل بطارية الهاتف الذكي عند استخدامه في درجات الحرارة القصوى، سواء الساخنة أو الباردة، أن معظم الهواتف الذكية تعمل على بطارية الليثيوم أيون، التي تتطلب إلكتروليت سائل يشكل وسطاً بين نوعين من الأقطاب الكهربائية في البطارية، من أجل توفير الطاقة.

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وعندما تتعرض الهواتف الذكية المزودة ببطارية الليثيوم أيون، لدرجات شديدة الانخفاض، تتجمد هذه الإلكتروليتات السائلة بفعالية، ما يقلل من قدرتها على إرسال الطاقة إلى الهاتف، وعندما يكون الجو باردا بما يكفي، تتوقف البطارية عن توفير الطاقة تماما، ما يؤدي إلى إيقاف تشغيل هاتفك الذكي.

والشائع، أن بطاريات الهاتف تدوم لفترات أطول إذا تم وضعها في أماكن مجمدة، ولكن هذا الأمر غير صحيح ويمكن أن يضر بالبطارية، ويتمثل الحل السريع لمشكلة توقف الهاتف عن العمل في البرد القارس، في التوجه إلى الداخل مباشرة، والانتظار بضع دقائق حتى ترتفع حرارة الهاتف، ثم حاول تشغيله.

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وإذا لم تنجح هذه الحيلة، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وانتظر إعادة التشغيل التلقائية، كما أن أفضل طريقة لمنع توقف الهاتف عن العمل، هي إبقاؤه بعيدا عن البرودة الشديدة.

ويوصي الخبراء بإبقاء الهاتف في الأماكن المعزولة عن الخارج، أو في جيب السترة، حيث يكون أقرب إلى جسمك الدافئ.

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