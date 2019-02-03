شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب صواريخ وطائرات مسيرة للميليشيا الحوثية باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، إحباط تهريب كميات من الصواريخ وطائرات بلا طيار محملة على شاحنات متوسطة كانت فى طريقها إلى صنعاء.

وقال اللواء محمد بن عبود الشريف وكيل أول وزارة الداخلية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الأسلحة شملت صواريخ، ومتفجرات، وطائرات مسيرة، حملت على مركبات شحن متوسطة، وتم ضبطها على مشارف محافظتى مأرب والجوف، قبل وصولها إلى العاصمة صنعاء.