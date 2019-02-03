اليمن... مقتل جنديين في اشتباكات بسبب المساعدات الأممية

القاهرة —سبوتنيك. وأفاد المصدر "سبوتنيك" بأن "مسلحين قبليين احتجزوا مساء السبت، شاحنات تحمل مساعدات إغاثية تابعة للأمم المتحدة في مديرية الجوبة جنوب مأرب، ورفضوا تسليمها للأمن اليمني"، مضيفا أن "اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والقبليين، أسفرت عن مقتل جنديين ومسلح وإصابة 4 من الطرفين".

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وذكر أن وساطة قبلية محلية تمكنت من إيقاف الاشتباكات.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية ضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.