اليمن.. طرفا الصراع حول الحديدة يجتمعون بالبحر بعدما ضاق بهم البر

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

كشف مصدر عسكري حكومي، السبت، أن لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، غربي اليمن، بصدد عقد اجتماع الأحد على متن سفينة قبالة ميناء المدينة؛ في حل يتجاوز خلافات بين طرفي الصراع.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن هويته؛ أن عقد الاجتماع على متن سفينة يأتي بعد رفض جماعة الحوثي حضور اجتماعات سابقة للجنة عُقدت في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وأضاف أن السفينة تتبع الأمم المتحدة وتحمل اسم "فوس أبولو"، وأن الرئيس المستقيل لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت؛ سيترأس الاجتماع.

وأشار المصدر أن ممثلي الحكومة وصلوا السفينة؛ حيث سيقيمون على متنها إلى الأحد، فيما يتوقع وصول ممثلي الحوثيين خلال الساعات القادمة.

كما كشف عن مخاوف من قبل الفريق الأممي وممثلي الحكومة من تعرضهم لمحاولات اغتيال أو إطلاق نار في مناطق سيطرة الحوثيين.

وجدد، في هذا الإطار، اتهام الجماعة بإطلاق النار على موكب "كاميرت"، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، ومحاولة اغتيال أعضاء في الفريق الحكومي باستخدام طائرة مسيرة.

وقال المصدر إن كاميرت فضل عقد اللقاء على ظهر السفينة، مشيرًا إلى أنه سيبحث خطط إعادة الانتشار الأمني في الحديدة لقوات الطرفين وفق اتفاق السويد.

ويتوقع أن يكون لقاء الأحد الأخير برئاسة كاميرت في منصبه؛ إذ تشير تقارير إعلامية أن خليفته الجنرال الدانماركي "مايكل أنكر لوليسجارد" قد يصل اليمن في اليوم نفسه لتولي المهام.

وقضى اتفاق ستوكهولم الموقع بين جماعة الحوثي والحكومة خلال مشاوراتهما في السويد (6-13 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، على وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين إلى خارج مدينة الحديدة؛ دون أن يتسنى تطبيقه إلى اليوم بسبب تباين في تفسير عدد من بنود الاتفاق.