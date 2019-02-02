شكرا لقرائتكم خبر عن مضاربة جماعية واعتداء على موظف بمستشفى بيش.. ماذا قالت «الصحة»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول نشوب مضاربة جماعية بين عدد من المراجعين داخل مستشفى بيش العام بمنطقة جازان، كما تم الاعتداء على أحد موظفي السلامة.

وأوضحت الشؤون الصحية بجازان، أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد المشاركين في المضاربة، موضحة أنها رفعت للجهات المعنية.

وقالت صحة جازان في بيان لها إنه “: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام؛ وعليه توضح صحة جازان أنه تم استقبال مريض، وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمّع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث”.

وأضافت أنه “عند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام ٦ أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى، ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت صحة جازان في بيانها: أنه “تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية”.

وأكدت “أن هناك طرقاً نظامية لاتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة 937؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام”.