شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» يتوقع: أمطار رعدية على نجران لـ 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا مبكرًا عن منطقة نجران، يفيد بهطول أمطار رعدية على شرورة والأجزاء المجاورة.
وجاء في التنبيه: ” هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ”، وتبدأ حالة الطقس في الثامنة مساء اليوم وتستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل.
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