شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الشاب المسلح بـ«كلاشنكوف» داخل مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج بالشاب المتهم بحمل سلاح ناري بإحدى مدارس المحافظة، بعد تداول مقطع فيديو له اليوم السبت.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد هويته والقبض عليه (مواطن/١٧ عاماً) طالب بالمرحلة الثانوية بمركز ليلى بمحافظة الأفلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وتبين أن الطالب المسلح يدرس بالمرحلة الثانوية في الصف الثاني الثانوي بإحدى مدارس المحافظة، حيث تم تداول مقطع مصور له وهو يحمل سلاح كلاشنكوف رشاش، ويتجول داخل المدرسة مما تسبب في ترويع الطلاب.

وأوضحت إدارة التعليم بالأفلاج أن مدير التعليم وجه لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.