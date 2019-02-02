شكرا لقرائتكم خبر عن هل جوجل ومواقع التواصل مجانية فعلاً.. وما الذي يخسره المستخدم؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الخبير التقني والمستشار الإعلامي، عطاالله الشمري، أن محركات البحث على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي يخدمون المعلنين ويكسبون الأموال أكثر من أي شركة إعلانات أو شبكة وسائل إعلام تقليدية.

وأضاف، الشمري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه المواقع ومحركات البحث تقوم ببيع معلومات المستخدمين لجهات معينة بمقابل وبما ينتهك خصوصيتك، لذلك هناك إجراءات للحفاظ على الخصوصية ولو بالحد الأدنى، عبر ضبط إعدادات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وإعدادات التطبيقات.

وتابع أن هناك إجراءات لإيقاف خاصية السماح لتطبيقات مثل قوقل وفيسبوك وتويتر وغيرها، لاستخدام الموقع والمايكروفون أو جهات الاتصال لديك، ويمكن البحث عن تلك الإجراءات والإعدادات في الإنترنت ويمكن استخدام قوقل للحصول عليها.

واستطرد الشمري قائلاً: “في الربع الأخير من العام الماضي أشيعت عدة أخبار عن اختراق مجموعة من القراصنة الهكرز لمراسلات 120 مليون مستخدم لفيسبوك، ونشر قراصنة إنترنت 81 ألف محادثة خاصة من حسابات مستخدمي فيسبوك، وتأتي هذه الاختراقات لجزء من مستخدمي الموقع الاجتماعي العالمي الذين وصل عدد النشطين منهم يومياً إلى 1.52 مليار شخص في الربع الرابع من 2018، ووفقاً لتقديرات فيسبوك فإن 2.7 مليار شخص في العالم يستخدمون أحد تطبيقاتها (فيسبوك أو إنستقرام أو واتساب أو ماسنجر)”.

وقال “أما بالنسبة لقوقل فقد قدمت الشركة العالمية لمستخدمي الإنترنت محرك مجانيا للبحث وتوالت خدماتها إلى اليوتيوب، وإنشاء بريد إلكتروني منافس للهوتميل هو الجيميل الذي تجاوز مستخدموه المليار، ومتصفح كروم، وخرائط قوقل التي يستخدمها الأفراد وكذلك الشركات، حيث استطاع قوقل استطاع تقديم سلسلة خدمات مهمة ومجانية لجميع المستخدمين، لكنها في الحقيقة كفيسبوك وتويتر وغيرها تستفيد من معلومات المستخدمين، ولكن كيف؟

ولفت الشمري قائلاً: “كل مكان تذهب له أو فيديو تفتحه على اليوتيوب وكل كلمة تبحث عنها في قوقل عبر هاتفك الذكي أو الحاسوب هي تعبر عن سلوكك، فإذا كنت تبحث عن شراء ملابس من الإنترنت، فإن قوقل يحفظ عنك ذلك ويعرف ميولك والأشياء التي تحبها، فيظهر لك الإعلانات التي تتوافق مع اهتمامك، فإذا كنتِ تريدين أن تشتري أدوات تجميل؛ فإنك تتفاجئين بأن قوقل يظهر لك الإعلانات من الماركات والمواقع التي تبيع منتجات التجميل عند تصفحك لأي موقع أو فتح تطبيقات معينة، فتجدين تلك الإعلانات على يمين ويسار الشاشة.

وختم بقوله “إذا ما أخذنا مثالاً بسيطاً لأرباح شركة ألفابيت مالكة قوقل في فترة زمنية معينة نجدها مثلاً حققت في الربع الثاني من 2018 فقط إيرادات بقيمة 32.66 مليار دولار، 86% منها أتى من نشاط الإعلانات على قوقل، مؤكداً أن قوقل وفيسبوك يعرفان سلوكك والكلمات التي تبحث عنها والمواقع التي تذهب لها، ويظهرون لك الإعلانات المناسبة طبقاً لذلك.