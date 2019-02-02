شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تتيح تصفية التغريدات في «الرئيسية».. إليك الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، إن شركة تويتر أتاحت مؤخراً فلتراً جديداً لتصفية التغريدات في الصفحة الرئيسية بما يناسب صاحب الحساب. وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن الخطوات تكون كالتالي: من أعلى التطبيق الضغط على أيقونة النجمة السحرية ليخرج خيار تغيير طريقة العرض، وهما طريقتان: عرض آخر التغريدات “مناسبة لمن يتابع عدد قليل” عرض أهم التغريدات “مناسبة لمن يتابع عددًا كبيرًا”.

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