"أبل" تعلن عودة المكالمات الجماعية لـ"فايس تايم" الأسبوع المقبل

أعلنت شركة "أبل"، الجمعة، أن خدمة المكالمات الجماعية على تطبيقها "فايس تايم" ستوضع قيد التشغيل مجددا، الأسبوع المقبل، مقدّمة الاعتذار على الخلل الأمني الذي دفعها إلى تعليق هذه الخاصية، وفقا للعين الإخبارية.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة الأمريكية: "أصلحنا الخلل الأمني وسوف نحدّث البرمجة لوضع الخدمة قيد التشغيل الأسبوع المقبل".

وأوضحت "أبل": "نتقدّم بخالص الاعتذار للعملاء الذين تأثروا بالعطل ولكلّ هؤلاء الذين أثار هذا الخلل الأمني قلقهم، ونشكر لكم صبركم".

واضطرت الشركة إلى تعليق خدمة المكالمات الجماعية عبر تطبيق "فايس تايم"، الإثنين، لحين تحديث نظام التشغيل "آي أو إس" عند كل المستخدمين.

وقد اكتشف مستخدمون لهذه الخاصية التي تسمح لعدّة أشخاص بالتحادث عبر الفيديو أنه من الممكن الاستماع إلى مستخدمين وحتى تصويرهم من دون علمهم.