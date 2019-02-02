دبي - بواسطة محمد فارس مراجعة: Healbe GoBe2 سوار رياضي ذكي لمن يبحثون عن المستوى التالي! © Tech World قدمت بواسطة

Healbe GoBe2

منذ عدة سنوات، شهد سوق التقنية البداية الفعلية لما يُسمى الآن بأجهزة التقنية القابلة للإرتداء، Wearables، والتي تمثلت في الإطلالة الأولى للسوارات الرياضية الذكية ومُتتبعات النشاط الرياضي. منذ ذلك الحين، خطى سوق التقنية القابلة للإرتداء خطوات هائلة الى الأمام، حتى رأينا الساعات الذكية، الملابس الذكية والنظارات الذكية وغيرها، ولكن سوق السوارات الرياضية الذكية في حقيقة الأمر لم يحظى بمُعدل التطور ذاته.

تُوفر الغالبية العُظمى للسوارات الرياضية الذكية، والساعات الذكية وغيرها الخواص نفسها من حيث إمكانية مُتابعة السعرات الحرارية التي يتم حرقها، الخطوات والمسافة المقطوعة يوميا وربما أيضا صعود الدرج والسباحة، ومُؤخرا تُقدم بعضها كذلك معلومات عن فترات النوم ومدى عمقه، ولكن المُنتج الذي نختبره اليوم، Healbe GoBe2، ربما يكون هو الوحيد الذي يتجاوز ذلك كثيرا ليُقدم قدر غير مسبوق من المعلومات المُتعلقة بالحالة البدنية والصحية لمن يرتديه.

Healbe GoBe2

التعريف بالمُنتج والبنية والتصميم:

GoBe2 هو سوار رياضي ذكي، وليس ساعة يد كما قد يبدو للوهلة الاولى حيث لا يُقدم المُنتج خواص الوقت. لم ينال التصميم الخارجي للمُنتج إعجابي نظرا للحجم الكبير نسبيا، وعدم وجود شاشة عرض على الرغم من ذلك الحجم الكبير. بالرغم من أن الخامات الرياضية من البلاستيك والمطاط عالية الجودة، إلا أن الجهة الأمامية لذلك السوار الرياضي والتي تُواجه المُستخدم غير مُلفتة تصميميا وتبدو صماء للغاية دون لمسات تصميمية جذابة.

تحتوي تلك الجهة الامامية على مصابيح LED خفية ولكنها تُستخدم فقط لإظهار بعض الرسائل والتنبيهات مثل مستوى البطارية وحالة التشغيل ووضع التواصل مع الهاتف وبالتالي لا يُمكن إعتبارها شاشة رقمية حقيقية.

تأتي GoBe2 مصحوبة بشاحن مغناطيسي يتصل بالسوار مغناطيسيا لشحنه في فترة تصل الى ما يزيد قليلا عن ساعة يعمل السوار الذكي في المُقابل ليومين متصلين قبل أن يحتاج الى إعادة الشحن.

أكثر بكثير مما تنتظره من سوار رياضي ذكي:

بعيدا عن التصميم الخارجي للسوار الرياضي، فإن ما تحصل عليه من وظائف هنا سيتجاوز كثيرا كل ما تتوقعه. يكمُن الإبتكار الأساسي والأبرز في GoBe2 في كونها تستطيع إحتساب السعرات الحرارية التي تقوم بإستهلاكها يوميا في وجباتك وطعامك اليومي تلقائيا تماما ودون أن تُخبرها بأية بيانات تتعلق بما تتناوله من طعام.

تعتمد GoBe2 على تقنية مُبتكرة تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض وتم إختبارها بواسطة جامعة كاليفورنيا، وتعتمد على مُستشعر ذكي بالجهة المُلامسة للجلد من السوار يقوم بقياس بعض خصائص الدم ويستطيع من خلالها معرفة ما تقوم بإستهلاكه من سعرات حرارية، وكذلك تفصيل ذلك الى بروتينات، كاربوهيدرات، ودهون.

يستمر هذا السوار الذكي في تقديم المزيد من المعلومات الحيوية والتي تتضمن قياس كمية السوائل بالجسم وتقديم نصائح للمُستخدم من خلال تطبيق الهاتف حول ضرورة إستهلاك المزيد من الماء. يستطيع المُنتج كذلك تقييم الحالة النفسية للمُستخدم من حيث مدى توتره وتنبيهه بخصوص ذلك.

تُضاف الى تلك الخصائص خواص قياس ومُتابعة النشاط الرياضي المُعتادة مثل الخطوت والمسافة المقطوعة، السعرات الحرارية المحروقة، معدل نبضات القلب، ومعلومات تفصيلية عن وضع النوم وكفاءة ما يحصل عليه المُستخدم من ساعات النوم.

يُمكن الحصول على تلك المعلومات كاملة ومُتابعتها من خلال تطبيق GoBe المُتاح من خلال الويب، وكذلك على هواتف iOS و أندرويد، مع توافق مع باقات أبل وأندرويد الصحية المُدمجة لتحديثها بالمعلومات عن الشاط الرياضي والسعرات الحرارية.

Healbe GoBe2

الخلاصة:

في تجربتي الشخصية، وبمُقارنة. ما يقوم هذا السوار الرياضي بتسجيله من بيانات بساعة Apple Watch الذكية، فإنك ستحصل على بيانات دقيقة حول ما تقوم به من أنشطة. ولكن الأهم في تقديري هو ما لا تستطيع الحصول عليه مُطلقا مع أية مُنتجات أُخرى مماثلة حاليا، وبخاصة فيما يتعلق بالسعرات الحرارية التي تستهلكها فيما تتناوله من طعام على مدار اليوم وهي الميزة الأكثر إبتكارا وتميزا في هذا المُنتج بالفعل. تتوافر GoBe2 بسعر 169 دولار أمريكي، ولمن يبحثون عن وسيلة ذكية لمُتابعة سُعراتهم الحرارية فلا أظن أن هناك مُنتج آخر حاليا يوفر ذلك بطريقة أكثر سهولة فضلا عن أن السعر يبدو مناسب لما يُقدمه المُنتج من معلومات. يبقى التصميم المُتواضع جماليا في تقييمي الشخصي هو العيب الأكبر لهذا المُنتج.

التدوينة مراجعة: Healbe GoBe2 سوار رياضي ذكي لمن يبحثون عن المستوى التالي! ظهرت أولاً على عالم التقنية.