شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: المطالب الاقتصادية للمحتجين مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف معتز موسى رئيس وزراء السودان، دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها "مشروعة". وقال موسى للصحفيين إن هناك مشكلات ويجرى العمل على حلها مشيرا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات. وأضاف "لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدوا منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا".

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